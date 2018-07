Rennes, France

Dimanche soir, Rennes fête dans la joie et la bonne humeur communicative la victoire des Bleus en coupe du monde de football. C'est alors que surgit dans une rue du centre ville une nacelle de chantier pilotée par 3 jeunes hommes torses nus et bien énervés. La nacelle est stationnée près du lycée Emile Zola; ces 3 fêtards arrivent à circuler sur plusieurs centaines de mètres en élevant la nacelle au dessus du sol acclamés par la foule. Le périple est filmé et mis en ligne sur les réseaux sociaux.

Une nacelle de 15 tonnes

Quand le vol est commis, les clés ne sont pas sur la nacelle qui est sécurisée. "Ils ont cassé le capot pour accéder au poste bas" explique Mathieu de l'entreprise Salti de location de matériel de travaux publics située à Saint-Grégoire près de Rennes. "Ils ont cassé le neiman, le dispositif anti-vol, afin de forcer pour pouvoir démarrer, on voit bien qu'ils sont à 3 dans un panier de nacelle étudiée pour 2 personnes; ils sont débout sur les garde-corps qui ne sont pas faits pour çà. Une chute à cette hauteur ça ne pardonne pas. Un enfant qui passe à côté peut se faire écraser car ça pèse 15 tonnes. Comme ça avec l'alcool c'est vraiment très dangereux" conclut-il.

Une plainte déposée

La nacelle de chantier est retrouvée vide vers 22H dans le centre-ville de Rennes. Les fêtards sont partis, mais la soirée est gâchée pour l'entreprise de location qui passe la soirée à sécuriser le matériel. La société de travaux publics qui a loué la nacelle a l'intention de porter plainte.