Rennes : pourquoi l'eau a-t-elle encore un petit goût de chlore ?

Depuis le début du confinement, certains Rennais ont remarqué un goût de chlore plus prononcé dans l'eau qui coule de leurs robinets. Il y a un lien avec la crise sanitaire. Explications.

L'eau du robinet peut avoir un petit goût de chlore plus prononcé.

Si vous avez l'habitude de consommer l'eau du robinet, à Rennes pendant le confinement vous lui avez peut-être trouvé un petit goût de chlore plus appuyé qu'à la normale. "Ces derniers jours, j'ai l'impression d'être à la piscine," sourit Guillaume, un habitant du quartier de la gare. "J'ai remarqué que ma peau était plus sèche après la douche," raconte Pauline dans le quartier Cleunay.

Ce n'est pas une illusion. Les eaux du bassin rennais ont été un peu plus traitées ces dernières semaines et cela va durer encore un peu. Sur recommandation de l'organisation mondiale de la santé, le taux de chlore à la sortie de l'usine de traitement des eaux a été plus que doublé pendant le confinement. De 0,2 mg par litre, il est passé à 0,5 mg. Ce traitement devrait continuer encore quelques semaines.

La consommation a baissé de 8 à 10 %

Avec la baisse d'activité économique, la consommation d'eau a baissé de 8 à 10% dans l'agglomération rennaise. L'eau circule moins dans les canalisations et le risque de pollution augmente. Pour éviter cela, il faut ajouter du chlore. Cela aide aussi à éliminer le virus au moment du lavage des mains.

Le goût de l'eau peut avoir changé et si il vous dérange, il est conseillé de tirer de l'eau dans une carafe et de la laisser "décanter" pendant deux heures. L'eau va ainsi se gazéifier et perdre son petit goût de chlore.