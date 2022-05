Rennes : pourrait-on voir arriver une police des transports ?

C'est une mesure réclamée de longue date par les syndicats : la création d'une police des transports, à Rennes, pour faire face aux agressions et aux incivilités dans les transports en commun. A l'issue d'une réunion avec les représentations syndicales de Keolis cette semaine le Directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) les a informé "qu'il projetait de créer une brigade spécialisée", annonce l'Unsa. Ce que confirme ce jeudi le commissariat de Rennes : "Il est envisagé la création d'une brigade de surveillance des transports en commun pour prendre en compte l'extension du réseau de transport", indique le DDSP, Luca Togni.

Selon l'Unsa Keolis, "la demande doit être déposée auprès des services de l'Etat en juin" en vue d'une réponse d'ici le mois d'octobre. "Pour nous, déjà, on se sentirait certainement plus protégés, entre guillemets", se réjouit Philippe Simon, délégué syndical. "Et puis, la présence de l'uniforme dans les transports en commun, il est évident que cela va en dissuader certains à venir faire des insultes, des agressions et autres. Si on peut déjà réduire ce pourcentage d'agressions et surtout rassurer tant les personnels à la conduite que les contrôleurs, contrôleuses de titres et aussi et surtout les usagers, pour nous, c'est tout bénéfice."

On espère que toutes ces promesses prendront effet assez rapidement

Mais le syndicaliste reste prudent face à cette possibilité, qui reste pour le moment au stade de projet. "On n'est pas dupe non plus, il y a des élections qui approchent. On espère que toutes ces promesses prendront effet assez rapidement, tout simplement". En attendant, l'Unsa souligne que les moyens mis en place sur les lignes 9 et 13 du bus, après les récentes agressions, resteront "le temps qu'il faudra". Début mai, un bus a reçu des tirs de chevrotine sur la ligne 13 dans le secteur Triangle, trois vitres ont été brisées. Un conducteur a été agressé sur la ligne 9, blessé à l'arcade sourcilière et une contrôleuse de titres s'est retrouvé avec une arme factice braquée sur la tempe.