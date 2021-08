Rennes : prison ferme pour avoir planté un couteau dans la tête de son ami

Lors du réveillon du nouvel an 2021, un Rennais a donné un coup de couteau dans la tempe d'un ami. Il était jugé ce mercredi 11 août par le tribunal correctionnel de Rennes. Il écope de 10 mois de prison ferme.

"On est passé juste à côté d'un drame", lance le procureur de la République au prévenu. Ce mercredi 11 août, un homme était jugé par le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir planté un couteau dans la tempe d'un ami dans la nuit du nouvel an 2021. Il écope de 20 mois de prison, dont la moitié avec sursis. Il a aussi l'obligation de se soigner et l'interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.

Une soirée très alcoolisée

Le soir des faits, le prévenu, sa femme et leur ami célèbrent le passage à la nouvelle année. "J'ai bu l'équivalent d'une bouteille de Ricard", se souvient l'homme à la barre. Son ami insulte et crache sur sa compagne. Il s'éclipse dans la cuisine pendant une demi-heure et en ressort avec un couteau. Il le plante dans la tempe de la victime, qui s'en sort avec quelques points de suture.

"Si la lame ne s'était pas cassée, votre ami n'aurait pas porté plainte car il serait mort", lâche le procureur de la République pour faire réagir le prévenu qui n'a que très peu de réactions. "Vous avez eu de la chance, vous auriez pu être jugé aux Assises, renchérit la présidente. Vous êtes jugé en correctionnelle car votre casier judiciaire est vierge." L'homme est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 10 mois de prison ferme, mais il ne laisse échapper aucune émotion.