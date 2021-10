Rennes-PSG : des échauffourées à la sortie du match entre supporters

Des tensions ont éclaté à la fin de la rencontre entre supporters de Rennes et du PSG.

Après la victoire du Stade Rennais, face au PSG ce dimanche 2 à 0, des échauffourées ont éclaté entre supporters, alors que les parisiens prenaient le chemin du retour. Les supporters parisiens sont descendus des bus, suite à des lancés de fumigènes dans leur direction. Les deux groupes se sont fait face, séparés par de nombreux gendarmes et policiers.

Des projectiles de toute sorte ont été envoyés des deux côtés : pétards, fumigènes, bouteilles en verre et roue de vélo. Les forces de l'ordre ont ensuite repoussé les groupes au gaz lacrymogène.

Le bar l'Equipe pris pour cible

Le bar L'équipe, où s'étaient réunis des Rouge et Noir, a également été pris pour cible. "Tous les bus des supporters se sont arrêtés devant mon bar, au feu rouge" raconte le patron, Nicolas Lenevé, qui était aux premières loges. "Cela a énervé mes clients . Les parisiens ont forcé les portes des bus. Heureusement qu'il y avait la sécurité parisienne, la sécurité rennaise, et les CRS qui nous ont aidé. Il y a eu des projectiles, des bouteilles, quelques poings échangés. Ils m'ont cassé quelques mange-debout. Ca vient gâcher une super victoire pour des bêtises. On a eu de la chance." Il n'y a pas eu de blessés, ni d'interpellations selon la police.

Des faits qui n'ont pas empêché la majorité des supporters de profiter de la victoire, en la célébrant avec les joueurs depuis la terrasse du Roazhon Park.