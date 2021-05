Rennes : quatre personnes mises en examen pour un important trafic de drogue

Suite à la découverte d'un important trafic de drogue jeudi 20 mai, trois hommes et une femme d'une quarantaine d'années ont été mis en examen samedi 22 mai, annonce le procureur de la République de Rennes. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire et un sous contrôle judiciaire.

Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont saisi 50 kilos de résine de cannabis, 920 grammes de cocaïne, 31 000 euros, une presse, une compteuse à billets ainsi que six véhicules et une centaine de cartouches pour arme de poing. Les mise en examen concernent le transport, la détention, l'offre ou cession de produits stupéfiants, la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans, le blanchiment et l'importation non autorisée de stupéfiants.

à lire aussi Rennes : quatre personnes soupçonnées de trafic de drogue interpellées

Trois des quatre personnes mises en examen sont déjà connues de la justice. Dans cette affaire, elles auraient réalisé des voyages de type go-fast en région parisienne mais également aux Pays-Bas.