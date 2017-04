Rennes : rixes et affrontement avec la police suite aux résultats du référendum en Turquie

Une rixe a éclaté entre une centaine de personnes hier soir dans le quartier du Blosne, essentiellement des membres des communautés turques et kurdes. Les policiers ont été pris à partie, l'un d'eux a été légèrement blessé.

Le référendum sur une modification de la constitution en Turquie a visiblement échaudé les esprits hier soir dans le quartier du Blosne à Rennes. Un rassemblement d'une centaine de personnes s'est formé place de Zaghreb, essentiellement composé de membres des communautés turques et kurdes. Une rixe a ensuite éclaté entre une vingtaine d'entre eux, à coup de barres de fer et de battes de baseball.

Les policiers pris à partie à leur arrivée

Les policiers de la BAC ont été appelés pour intervenir. Leurs deux voitures ont été encerclées dès leur arrivée, ils ont été la cible de projectiles. Pour s'extraire de la foule ils ont dû utiliser du gaz lacrymogène et un lanceur de balles de défense. L'un des agents a reçu un pavé au niveau du mollet. Il est légèrement blessé.

Deux hommes en garde à vue

Les policiers ont finalement réussi à s'extraire avant d'être rejoints par des renforts. Ils ont alors repéré deux hommes qui sortaient de la foule et montaient dans une voiture, armés d'une batte de baseball et d'une canne de billard. Les agents leur ont demandé de s'arrêter, s'en est suivie une course poursuite, les deux hommes ont même forcé un barrage de police avant d'être interpellés. Ils ont été placés en garde à vue.