Rennes : série d'agressions sur le campus de Beaulieu, 6 personnes en garde à vue

Le procureur de la République de Rennes confirme l'arrestation de six personnes, dont cinq mineurs, en lien avec la série d'agressions sur le campus de Beaulieu en novembre et décembre 2021.

Une série d'agressions a eu lieu en novembre et décembre 2021 sur le campus de Beaulieu, à Rennes (image d'illustration).

Les faits avaient provoqués une grande inquiétude sur le campus de Beaulieu, à Rennes (Ille-et-Vilaine). Une série d'agressions au couteau, entre 20h et minuit, souvent pour rechercher du matériel informatique ou des téléphones portables.

Le procureur de la République de Rennes annonce ce mercredi 19 janvier 2022 l'arrestation de six hommes, dont cinq sont mineurs, âgés de 13 à 18 ans, confirmant une information de Ouest-France. Ils sont soupçonnés d'être les agresseurs du campus de Beaulieu, ayant fait sept victimes différentes, entre le 25 novembre et le 11 décembre 2021. Les faits retenus sont vol avec arme, extorsion avec arme et escroquerie.

L'université Rennes 1 avait renforcé la surveillance et les mesures de sécurité sur son campus au moment des faits. Au moins cinq étudiants avaient déposé plainte suite à ces agressions.