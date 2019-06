Rennes : six mois de prison avec sursis requis contre le député LREM Mustapha Laabid

Mustapha Laabid, député LREM d'Ille-et-Vilaine, comparait ce lundi devant le tribunal correctionnel de Rennes pour abus de confiance. Le procureur de la République a requis six mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité.

Rennes, France

Le député La République en Marche d'Ille-et-Vilaine Mustapha Laabid comparait depuis ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Rennes pour abus de confiance au détriment de l’association d'insertion "Collectif intermède" qu’il présidait. La justice lui reproche d’avoir détourné plus de 21 000 euros à des fins personnelles entre Rennes, Paris et Marrakech. L'élu avait évoqué des "accusations mensongères". Un parlementaire et la responsable locale LREM sont venus à l'audience soutenir le parlementaire élu en 2017.

Des dépenses passées au crible

Durant l'audience, le tribunal a épluché toutes les dépenses reprochées à Mustapha Laabid : les nuits d'hôtels, les courses dans les supermarchés, les repas dans les restaurants ou encore des achats de vêtements. Le député s'explique : "je suis profondément honnête. Je n'ai floué qui que ce soit et encore moins l'Etat". Il a rappelé son engagement auprès des jeunes des quartiers depuis de nombreuses années.

Réquisitoire

Dans ses réquisitions, le procureur de la République a souligné que les sommes débitées avec la carte de l'association avaient été recréditées. Pour lui il s'agit d'une succession de négligences et d'erreurs. Certaines semblent volontaires estime-t-il. Dans ce contexte, il requiert une peine de six mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité.