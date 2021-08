EN IMAGES - À Rennes, une mobilisation en baisse pour la sixième manifestation contre le passe sanitaire

Plus de 2.000 manifestants se sont rassemblés samedi 21 août dans les rues du centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) contre le passe sanitaire, généralisé à tous les lieux publics depuis le 9 août. La participation est en baisse : ils étaient environ 3.000 à chaque manifestation depuis trois semaines selon la police. "On est là pour montrer que même par mauvais temps et pendant les vacances, on est nombreux dans la rue", lance un manifestant au mégaphone.

Pas touche à nos enfants

Le cortège s'est élancé à 14h45 depuis la place de la République sous un ciel gris. Comme chaque samedi, les manifestants remontent la rue Le Bastard en direction de la place Sainte-Anne, en criant "liberté, résistance". Après avoir défilé dans les centre-ville, ils s'arrêtent devant le Parlement de Bretagne. Les forces de l'ordre barrent une nouvelle fois la rue Gambetta en direction de la préfecture. Les manifestants se dirigent vers le boulevard de la Liberté, dans le calme. La pluie s'invite alors dans le défilé pour une courte averse.

De nombreux drapeaux français se dessinent dans les rangs mais aussi quelques gilets jaunes, présents principalement en tête de cortège et de plus en plus nombreux chaque samedi. "On est là, même si Macron ne le veut pas !", chantent-ils, comme lors des manifestations de gilets jaunes, avant de prendre la parole place du Parlement de Bretagne. un tracteur tirant une remorque avec une banderole "les gilets jaunes réveillent le peuple" avait défilé rue Le Bastard le samedi précédent.

Les manifestants s'opposent au passe sanitaire mais aussi à une éventuelle obligation de vaccination. © Radio France - Maxime Glorieux

Certains sont venus en famille, poussette à la main ou avec leur enfant sur les épaules. "Soyons souverains, pas touche à nos enfants", peut-on lire sur une pancarte. L'ambiance est familiale, des manifestants tapent sur des tambours, d'autres sur des objets du quotidien, et des enceintes diffusent la chanson "Résiste" de France Gall.

Plus de 2.500 manifestants à Vannes, 750 à Saint-Brieuc...

Des rassemblements ont eu lieu partout en Bretagne. Selon la police, ils étaient 2.500 à Vannes (Morbihan), 1.300 à Quimper (Finistère), 400 à Lannion, 250 à Morlaix. Des manifestations d'une cinquantaine de personnes ont eu lieu à Belle-Île-en-Mer (Morbihan), sur l'île de Groix et à Pontivy. 750 personnes se sont rassemblées à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) à l'appel du parti Les Patriotes de Florian Philippot selon les forces de l'ordre, deux jours après un premier rendez-vous auquel 600 manifestants avaient participé. Plus de 200 rassemblements ont eu lieu en France contre le passe sanitaire. Une nouvelle manifestation est prévue ce dimanche à 15 heures à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).