Rennes : soirée arrosée, un étudiant de 21 ans dans un état grave après avoir sauté du troisième étage

Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 novembre, un étudiant de 21 ans a sauté du troisième étage d'un immeuble situé rue Dupont des Loges à Rennes. Il participait à une soirée avec des amis, et a été transporté dans un état grave à l'hôpital.

Rennes, France

Il est aux alentours de 2 heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi lorsqu'un étudiant de 21 ans, originaire de Loire-Atlantique et étudiant dans la capitale bretonne, saute du troisième étage d'un immeuble situé rue Dupont des Loges à Rennes. Il est pris en charge par les pompiers, qui le conduisent dans un état critique au CHU de Rennes.

A l'intérieur de l'appartement duquel il s'est jeté dans le vide, une vingtaine de personnes, qui participent à une soirée étudiante. "Pas une soirée came" selon la police, qui constate une consommation d'alcool, et de cannabis en petite quantité chez les occupants des lieux, mais pas de trace de drogue dure. Selon les premières auditions et les premières constatations faites par les enquêteurs, le jeune homme se serait jeté de lui-même dans le vide. Il n'aurait pas chuté, ni été poussé. Les premières auditions n'ont pas permis d'éclaircir les raisons de son geste.

De nouvelles auditions doivent avoir lieu ce week-end pour en savoir plus sur les raisons du geste du jeune homme.