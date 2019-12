Rennes : soupçonné de viols près de la tour les Horizons, un homme de 29 ans incarcéré

Interpellé ce week-end, un homme de 29 ans a été mis en examen pour viol et incarcéré à Rennes. Il est soupçonné d'avoir agressé deux femmes près de la tour les Horizons dans le quartier Bourg-l'Evesque. Il est également impliqué dans une affaire de viol à Brest.

Un homme de 29 ans a été mis en examen pour viol et incarcéré à Rennes. Interpellé ce week-end par les policiers, il est soupçonné d'avoir agressé deux femmes près de la tour les Horizons à dans le quartiers Bourg-l'Evesque. Il est également impliqué dans une affaire de viol à Brest.

Enquête minutieuse des policiers

Les policiers de Rennes étaient à la recherche de cet homme depuis le 24 novembre 2019. Cette nuit-là, une femme d'une vingtaine d'année sort fumer une cigarette en bas de l'immeuble vers 3 heures du matin, c'est là qu'elle est violée par un homme. Elle dépose plainte rapidement et les policiers relèvent des traces ADN ainsi qu'un signalement précis. Cet ADN est comparé avec une autre trace relevée cette fois-ci à Brest sur une autre victime. L'enquête s'accélère, et le 15 décembre 2019, toujours au pied des Horizons, une autre femme âgée d'une quarantaine d'années est aussi violée vers 4 heures du matin. L'arrivée d'un témoin met en fuite l'agresseur. Les policiers effectuent alors de très nombreuses caches et établissent un portrait grâce aux descriptions des victimes.

Arrestation ce samedi

Ce samedi 28 décembre, vers 4 heures du matin, des policiers de la bac, la brigade anti-criminalité, remarquent un homme au comportement suspect. Ils l'interpellent. Les prélèvements ADN confirment qu'il s''agit de l'agresseur des deux rennaises et de la brestoise. L'homme d'origine afghane, âgé de 29 ans, est présenté à un juge, mis en examen et écroué. Une commission rogatoire a été ouverte, l'instruction se poursuit.