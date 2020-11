Rennes : trois mineurs interpellés après des tirs de feux d'artifice à Maurepas

A Rennes, la nuit d'Halloween a été marquée par des tirs de feux d'artifice dans le quartier du Blosne. Depuis plusieurs semaines, des tirs sont aussi régulièrement entendus dans les quartiers Nord de la ville. Ce lundi 2 novembre, dans le secteur du Gast, un habitant a vu arriver un mortier sur son balcon. Il a prévenu la police qui s'est rendue sur place.

Déjà connus de la police

Au pied de l'immeuble, les agents ont trouvé des fusées non tirées, un briquet et des boîtes. Ces éléments et une enquête de voisinage menée par les policiers du quartier de reconquête républicaine ont permis d'identifier trois jeunes âgés de 16 à 17 ans déjà connus de la police. Ils ont pu être interpellés mercredi matin. "Grâce au travail de reconnaissance quotidien de ces agents de police, nous avons pu rapidement les identifier et les localiser," précise-t-on du côté de la police de Rennes.

Une mauvaise blague

L'un des trois mineurs a reconnu les faits. Un autre aurait été son complice. Le troisième n'a pas participé aux tirs. En garde à vue ils auraient expliqué qu'ils voulaient faire une blague. Présentés ce jeudi 5 novembre au parquer de Rennes ils sont convoqués devant le juge pour enfant le 1er décembre.