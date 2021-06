Rennes : trois mois après la disparition de Céline Vervaele, sa famille garde espoir

Céline Vervaele a quitté son domicile du quartier Cleunay à Rennes le 13 mars. Trois mois plus tard, l'enquête continue. Sa famille, qui vit dans l'est de la France, a rencontré la juge d'instruction. Son compagnon a demandé un rendez-vous et s'est porté partie civile.

Ce dimanche 13 juin, cela fait trois mois que Céline Vervaele a disparu. La jeune femme de 29 ans a quitté son domicile du quartier Cleunay à Rennes, sans téléphone, ni papiers. Sa famille, qui vit dans les Vosges, garde espoir de la retrouver vivante. "On est obligés de faire avec, on se sent impuissants", confie l'oncle de Céline Vervaele. Pendant trois mois, il a suivi les recherches à distance, entre Épinal (Vosges) et Colmar (Haut-Rhin).

Cette famille a envie de se raccrocher à la vie et se dire que Céline va revenir

La mère et l'oncle de la jeune disparue ont pu rencontrer la juge d'instruction en charge de l'enquête le 18 mai. Ce rendez-vous les a permis d'accéder aux pièces du dossier. "Ils ont trouvé un magistrat extrêmement à leur écoute, qui leur a assuré qu'elle était prête à les rencontrer dès qu'il y aura de nouveaux éléments. La famille fait une entière confiance en la justice pour trouver ce qui est arrivé à Céline, indique Rémi Stéphan, l'associé de l'avocat de la famille. Cette famille a envie de se raccrocher à la vie et se dire que Céline va revenir. Chaque jour qui passe malheureusement est vraiment une torture pour la maman, le frère, l'oncle et le frère de Céline."

Le compagnon de Céline Vervaele, s'est porté partie civile. Il attend de pouvoir rencontrer la juge d'instruction. Il est "très affecté par la situation", explique son avocat Maître Catherine Glon. En bon terme avec l'oncle et la mère de Céline, le compagnon les accueillera à Rennes dans les prochaines semaines. Ils viendront déménager des affaires personnelles de la jeune disparue. Céline Vervaele aurait été prise en auto-stop à Saint-Grégoire, au nord de Rennes le mardi 16 mars. Les investigations se poursuivent sous l’autorité du juge d’instruction.