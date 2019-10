Rennes : un adolescent interpellé après une attaque au couteau avenue Fréville

Rennes, France

A Rennes, un jeune de 16 ans a été interpellé ce mardi 15 octobre soupçonné d'avoir agressé au couteau un autre adolescent de 15 ans. Présenté à un juge, il a été mis en examen. Les faits se sont produits samedi 12 octobre en plein après-midi avenue Henri-Fréville, au sud de la gare.

La mère de l'adolescent a déposé plainte

La victime souffre encore d'un plaie d'une profondeur de trois centimètres et large de cinq. Cet adolescent de 15 ans ne voulait pas porter plainte à cause d'un contentieux existant avec son agresseur présumé. La mère du jeune a déposé plainte et l'agresseur présumé a été reconnu sur les images des caméras de vidéosurveillance.