Rennes : un ancien magicien jugé pour viols et agressions sexuelles sur 27 enfants

Pendant plus de 10 ans, ce breton âgé aujourd'hui de 36 ans, a agressé sexuellement 27 enfants, en Bretagne, en Normandie, dans les Deux Sèvres, dans le Grand-Est, mais aussi en Suisse. L'ampleur des faits a été révélée en 2017. Depuis, l'ancien étudiant à Rennes 2 est écroué et il a reconnu une grande partie des agressions. Il sera jugé dès ce vendredi devant la cour d'assises des mineurs à Rennes. Le verdict est attendu le 14 octobre.

Il gagnait la confiance des parents pour abuser de leurs enfants

Les victimes sont en grande majorité des fillettes âgées de 5 à 7 ans, au moment des faits. Parmi elles, l'une de ses soeurs, des cousines, mais aussi les enfants de son entourage amical ou ceux de familles pour lesquelles il a assuré des prestations de magie et de sculptures sur ballons, pour des fêtes d'anniversaire, ou des mariages. Des parents dont il a rapidement gagné la confiance, chez qui il était hébergé régulièrement, sous prétexte de faire des économies de frais d'hôtel. Certains l'invitent même à passer des vacances ensemble, à l'étranger.

Ces parents décrivent un homme "attachant, drôle", "il était comme un membre de la famille", "tout le monde l'adorait'. Sébastien passe beaucoup de temps auprès des jeunes enfants, dont il a parfois la garde pour une nuit, il offre des cadeaux, noue des relations fortes avec eux, au point que les parents le laissent dormir dans le même lit que leurs enfants. C'est là pour certains, qu'il procède à des attouchements, des viols. Parfois, il prête son téléphone pour détourner leur attention. Il filme ou photographie aussi les fillettes dans des positions à connotation sexuelle. L'ancien magicien demande à ces petites victimes de garder le secret.

L'ampleur de cette affaire de pédophilie révélée en 2017

En décembre 2017, alors qu'il est chez une amie proche, l'ancien magicien se confie, et il dresse une liste de victimes. Le trentenaire appelle également des parents pour indiquer qu'il va devoir aller en prison. Il se rend ensuite au commissariat de Rennes, après avoir détruit son matériel informatique.

Après les appels téléphoniques de Sébastien, ou lorsqu'ils sont contactés par les enquêteurs, les parents des enfants sont sidérés. La parole des enfants se libère. Ils sont encore très jeunes pour la plupart, mais racontent aux enquêteurs ce que Sébastien leur fait subir, parfois pendant plusieurs années. L'ancien magicien reconnait une grande partie des faits. Devant les enquêteurs, il se qualifie de pédophile et avoue que les agressions sexuelles commises à l'égard des enfants étaient de plus en graves, de plus en plus fréquentes.

Le procès qui s'ouvre ce vendredi doit durer 15 jours et il pourrait se tenir à huis-clos. L'accusé risque 20 ans de réclusion criminelle. Il avait déjà été condamné en 2011 à Saint Brieuc, pour agressions sexuelles.