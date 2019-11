Rennes : un appartement transformé en petit supermarché de la drogue dans le quartier de la gare

Rennes, France

Un petit appartement, à l'abri des regards où le commerce de la drogue prospérait depuis plusieurs mois déjà.

L'affaire commence en il y a plus d'un an, en octobre 2018, les policiers traquent des trafiquants et des consommateurs de drogue dans un appartement d'un immeuble du quartier de la gare, boulevard Solférino à Rennes. Un immeuble où étudiants et jeunes travailleurs se côtoient. Mais, le trafic semble s'interrompre quand deux locataires quittent leur logement pour partir à l'étranger.

Les trois occupants de l'appartement interpellés

Septembre 2019 : retour des dealers et reprise du commerce ! Les enquêteurs interpellent alors, mercredi dernier, en flagrant délit deux clients avec des doses de cocaïne. Trois autres personnes sont arrêtées : deux jumeaux de 31 ans originaires du Burkina Faso et un autre homme de 26 ans.

Cocaïne, héroïne, cannabis

Dans l'appartement, les policiers découvrent 24.000 euros en petites coupures, 140 grammes de cocaïne, 250 d'héroïne, du cannabis, 5 téléphones portables et deux balances pour peser la marchandise.

Les policiers estiment que pas moins de 300 clients venaient chaque mois s’approvisionner dans cet appartement, véritable petit supermarché de la drogue.