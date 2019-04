Rennes : un automobiliste s'endort au volant à un feu rouge, il était complètement ivre

Rennes, France

Un homme de 39 ans a été arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier de la Courrouze à Rennes alors qu'il s'était endormi au volant de sa voiture à un feu rouge. Il était 2h40 du matin. Ce Rennais a été conduit au commissariat par les policiers mais il était dans un tel état qu'il n'a pas réussi à souffler dans l'éthylomètre. L'automobiliste a été conduit en cellule de dégrisement. La police a du appeler SOS médecins qui a fait une prise de sang.

Pour l'heure, on ne connait pas son taux d'alcoolémie, mais le conducteur a été libéré et sera jugé prochainement. Bien sûr sa voiture est immobilisée et son permis de conduire suspendu. Cette histoire ne fait pas rire les policiers qui rappellent que l'alcool au volant est l'une des causes principales des drames de la route en France.