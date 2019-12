Rennes : un clown menace des passants avec une arme factice

Rennes, France

Plus de peur que de mal vendredi 13 décembre à la foire d'hiver de Rennes. Alors qu'ils profitent de la fête foraine, plusieurs passants sont menacés par un homme, qui est alcoolisé et déguisé en clown, qui tient dans ses mains un pistolet factice. Les badauds, inquiets, préviennent la police qui se rend immédiatement sur les lieux.

L'homme, âgé de 34 ans, est alors repéré par les forces de l'ordre, et menace de nouveaux les agents et les passants avec son faux pistolet. Heureusement les policiers repèrent très vite que celle-ci et fausse et n'ouvrent pas le feu.

Le fauteur de trouble, toujours grimé en clown, est interpellé et placé en garde-à-vue. Il a été remis en liberté ce samedi 14 décembre. Il fait l'objet d'une convocation devant un juge en vue d'une mise en examen pour menace et violence avec armes n'ayant pas entraîné d'ITT.