Rennes : un couple placé en détention provisoire après une vingtaine de cambriolages

Un Russe de 41 ans et sa conjointe, italienne, âgée de 24 ans, dorment derrière les barreaux dans l'attente de leur jugement. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé plus d'une vingtaine d'habitations au nord de Rennes. Le préjudice est estimé à plus de 60.000 euros.

Ils fracturaient les portes d'entrée avec un mode opératoire particulier. Un Russe de 41 ans et une Italienne de 24 ans ont été placés en détention provisoire après leur interpellation à Rennes. Ils auraient cambriolé plus d'une vingtaine de pavillons et d'appartements pour un préjudice estimé à plus de 60.000 euros.

Des bijoux et des ordinateurs portables

L'enquête de la sureté départementale, en lien avec le groupe d'atteinte aux biens, a permis de faire la lumière sur une série de cambriolages entre octobre et décembre dernier, dans les quartiers au nord de Rennes. Ils dérobaient des bijoux et du matériel informatique de petite et moyenne taille, comme des tablettes ou des ordinateurs portables. Interpellés le lundi 10 janvier, leur garde à vue a ensuite été prolongée avant d'être déferrés devant le parquet de Rennes. Le couple a finalement été incarcéré dans l'attente du jugement qui aura lieu au mois de mars. Ils sont inconnus de la justice sur le territoire français.