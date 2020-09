Rennes : un de homme 43 ans menace de sauter de sa fenêtre, le RAID l'interpelle

Une forte agitation a marqué le début de journée dans le quartier du Blosne, à Rennes, ce jeudi 10 septembre. Un homme de 43 ans a exhibé, dès le début de la matinée des couteaux à la fenêtre d'un appartement du 12e étage d'un immeuble en menaçant les riverains.

A 11h30 les opérateurs du RAID, les sapeurs-pompiers du GRIMP ainsi que des forces de police sont arrivés sur place. L'homme était retranché dans l'appartement de l'un de ses amis dont il avait le double de clés. Au bord de la fenêtre, il menaçait de sauter.

L'homme menaçait de sauter du 12e étage d'un immeuble du quartier du Blosne, à Rennes. © Radio France - Valentin Belleville

Après plusieurs heures de négociation, le quarantenaire a finalement laissé sa fille entrer dans l'appartement. Elle l'a convaincu de poser ses couteaux et de fermer la fenêtre. Le RAID l'a interpellé. Il a été conduit vers un psychologue.

D'après une voisine, située au 15e et dernier étage de l'immeuble, cet homme a déjà fait l'objet d'une prise en charge psychologique à l'hôpital Guillaume-Régnier :"On est habitué de ses crises, il est souvent à sa fenêtre en pleine nuit à crier des menaces. Ce n'est pas possible de laisser quelqu'un comme lui dans la nature, il a besoin d'être hospitalisé", déplore cette retraitée qui croise régulièrement cet homme.