Rennes : un employé de La Poste étranglé, ses collègues "sous le choc"

Un guichetier du bureau de Poste Saint-Cyr à Rennes a été violemment agressé vendredi 26 novembre. Son agresseur a pris la fuite. La CGT demande le recrutement d'un agent de sécurité et un soutien psychologique.

La CGT demande le rétablissement de guichets bancaires et de courrier sécurisés.

La scène a choqué les employés du bureau de Poste Saint-Cyr à Rennes. Ce vendredi, vers 14 heures, un homme a agressé un guichetier. Il l'a étranglé, jusqu'à suffocation, et a pris la fuite avant l'arrivée de la police. Dans un communiqué, la CGT FAPT 35 fait part de la stupeur des équipes et demande un soutien psychologique et "l’engagement de la direction de garantir leur sécurité".

Des actes similaires à Dol-de-Bretagne et à Pacé

Ces incidents sont de plus en plus fréquentes, "au courrier comme en bureaux", selon le syndicat. Les facteurs sont insultés, parfois agressés, comme par exemple récemment au centre courrier de Dol-de-Bretagne mais aussi à Pacé, près de Rennes. Le syndicat demande le recrutement "dans les meilleurs délais" d'un agent de sécurité, présent en permanence, pour protéger le personnel du bureau de Poste Rennes Saint-Cyr. Il réclame également le rétablissement de guichets bancaires et de courrier sécurisés. "La Poste avec ses réorganisations dictées d’abord par des impératifs de productivité, met sciemment en danger ses agents", écrit la CGT dans son communiqué.