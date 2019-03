Rennes : un étudiant jugé pour avoir menacé de mort sur Internet la journaliste Nadia Daam

Rennes, France

Un étudiant en philosophie doit comparaître ce mercredi 20 mars à la barre du tribunal correctionnel de Rennes pour avoir menacé de mort la journaliste Nadia Daam en novembre 2017, à Rennes. Les menaces ont été proférées sur Internet à la suite d'une chronique réalisée sur la radio Europe 1.

"Je vais t'égorger, violer ton cadavre et faire de même avec ton enfant" - le prévenu

Nadia Daam y dénonçait la campagne menée par certains membres du forum Internet "Blabla 18/25" contre deux militants féministes après la création de la ligne "anti-relou" pour tromper et décourager certains harceleurs. Dans sa chronique, la journaliste s'en prenait au forum "poubelle à déchets non recyclables d'Internet".

"Comment est-ce possible de rester en vie en étant aussi con ?" : coup de patte (de griffe) de Nadia Daam (@zappette) aux trolls #E1Bonjourpic.twitter.com/wNIqQc7wEx — Europe 1 📻 (@Europe1) November 1, 2017

A la suite de ce billet, Nadia Daam a fait l'objet d'une campagne de cyberharcèlement et reçu des menaces de mort et de viol contre elle et sa fille. Son adresse a été rendue publique. Des individus sont même venus frapper à sa porte en pleine nuit poussant la journaliste à déménager et à changer sa fille d'établissement scolaire.

Six cyberharceleurs poursuivis en justice

Au total, six cyberharceleurs ont été poursuivis devant la justice. Deux ont déjà été jugés et condamnés en juillet dernier. Quatre autres le sont en province, dont cet étudiant en philosophie. Il lui est reproché d'avoir écrit "je vais t'égorger, violer ton cadavre et faire de même avec ton enfant" sur le forum en question. Pour ces faits, il encourt trois ans de prison et 75.000 euros d'amende. Un mineur a par ailleurs fait l'objet d'un rappel à la loi.