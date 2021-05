Rennes : un homme armé d'un revolver interpellé en centre-ville

La scène s'est déroulée, place Hoche, en plein centre ville de Rennes, ce mardi 11 mai, dans la matinée. Deux hommes se promenaient, et l'un d'eux avait une arme à la main. Alertés, des policiers de la Brigade anticriminalité sont intervenus. Ils ont sorti leurs armes de service. L'homme qui détenait le revolver a tenté de le cacher dans le sac à dos de son complice. Mais les deux hommes ont été interpellés puis placés en garde à vue. L'interpellation s'est déroulée dans le calme. Le petit revolver à grenailles était chargé.

Dans un tweet, la police indique qu'un homme "avec un enfant en bas âge dans ses bras", filmait la scène. Un comportement totalement "inconscient" estiment les services de police.

Les deux hommes connus des services de justice

Les deux hommes, âgés de 31 et 34 ans, étaient déjà connus de la justice. "Ils ont fait l‘objet de poursuites pour port d’arme devant le tribunal correctionnel par voie d’ordonnance pénale", précise le procureur de Rennes, Philippe Astruc. L’un des deux mis en cause sera présenté au parquet "en vue de la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement de six sois et le second, qui bénéficiait d’une semi-liberté, a été réintégré en détention classique", souligne également le procureur.