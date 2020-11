Rennes : un homme blessé au couteau dans le quartier Maurepas, son pronostic vital est engagé

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident.

Il est aux alentours de 21h50 samedi 14 novembre lorsque la police arriveplace du Gros Chêne dans le quartier Maurepas à Rennes. Un homme, majeur, vient d'être blessé au couteau. Son pronostic vital est engagé, les pompiers interviennent. La victime est alors transférée au CHU Pontchaillou de Rennes.

Quelques jets de projectiles

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident. Des renforts de police ont tout de même été mobilisés et ont essuyé quelques jets de projectiles de la part de jeunes entre 18 et 20 ans.