Rennes : un homme bloqué en haut d'une antenne-relais

L'homme s'est retrouvé à plus de 35 mètres de hauteur. (illustration)

Les membres du Grimp, le groupe d'intervention en milieux périlleux est intervenu rue Ferdinand ce jeudi 20 août vers 23h30 à Rennes. Les pompiers ont dû venir en aide à un homme de 25 ans perché sur une antenne-relais à plus de 35 mètres de hauteur. Une fois au sol l'homme a été conduit à l'hôpital. On ne sait pas pour l'heure ce qu'il faisait en haut du mât et si il s'agissait d'une action de revendication.