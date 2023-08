Rennes : un homme de 52 ans décède après une rixe à l'arme blanche

Une homme, âgé de 52 ans, est décédé après une rixe à l'arme blanche survenue dimanche 27 août dans un immeuble du 30 rue du Bourbonnais, dans le quartier de Villejean à Rennes.

A 6h du matin, un homme a appelé le "17" pour dire qu'il avait tué un de ses proches, précise le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc. Les policiers, qui se sont rendus sur place, ainsi qu'un magistrat du parquet, ont trouvé, dans les parties communes de l'immeuble, une victime ensanglantée âgée de 52 ans. Le quinquagénaire présentait une plaie importante au cou. Il n'a pas pu être ranimé.

Deux gardes à vue

Deux hommes, nés en 1966 et 1971, ont été placés en garde à vue, dont celui qui avait appelé les secours. La sureté départementale de la police a été saisie d’une enquête criminelle pour homicide volontaire. L'autopsie du corps de la victime a été ordonnée. A ce stade, les circonstances et les causes de ce drame ne sont pas établies, indique le procureur.