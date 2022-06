Rennes : un homme jugé pour tentative de meurtre sur son ex-compagne et trois policiers

A Rennes, un homme accusé d'avoir tenté de tuer son ex compagne et trois policiers est jugé devant la cour d'assises, à partir de ce mardi 28 juin. Les faits se déroulés en décembre 2018, devant un foyer pour femmes victimes de violences. La victime résidait dans ce foyer depuis quelques mois.

La cour d'assises d'Ille-et-Vilaine juge cette semaine un homme, âgé aujourd'hui de 42 ans. Il est accusé d'avoir tenté de tuer son ex-compagne et trois policiers. Les faits se sont produits à Rennes, en décembre 2018, devant le foyer pour femmes victimes de violences, où résidait la victime.

Le drame a été évité, parce que la balle est restée bloquée dans l'arme - Maître Frédéric Birrien

Ce jour-là, le 4 décembre, Jennifer va chercher ses enfants à l'école. Elle aperçoit son ex-compagnon à proximité de l'école, alors même qu'il n'a plus le droit d'approcher son ex compagne depuis presque deux mois. La jeune femme alerte les services de police. Quatre fonctionnaires sont dépêchés sur-place pour l'escorter à pied jusqu'au foyer pour femmes victimes de violences, où elle vit avec ses enfants. Mais à leur arrivée sur le parking du foyer, l'ex-compagnon est là, il les a suivi et il est armé. "Les policiers ont d'abord cru qu'il avait à la main un bâton télescopique qu'il brandissait dans leur direction" explique Maître Birrien. L'accusé prend ensuite la fuite, jetant l'arme au sol. "Les policiers ont alors vu qu'il s'agissait d'une arme à feu". Cette arme est une carabine de calibre 22 long riffle dont la crosse et le canon ont été sciés. Au moment des faits, le clan de sécurité de l'arme était activé.

Pour la défense, il n'y avait pas d'intention de tuer

Alors que pour l'avocat des parties civiles, "en venant voir son ex compagne, avec une arme, il avait manifestement des projets criminels", l'accusé, lui, soutient "qu'il n'avait l'intention de tuer personne. Il voulait que sa femme revienne vers lui. Il voulait la menacer de mettre fin à ces jours. Ce soir-là, il n'a mis en joue aucun protagoniste" indique Maître Jean-Guillaume Le Mintier. Pour l'avocat de la défense, rien ne permet d'établir que son client a eu l'intention de commettre un meurtre ou un assassinat. "Le cran de sécurité de l'arme était activé, et les officiers de police n'ont pas sorti d'arme, ils l'auraient fait s'ils s'étaient sentis menacés." La défense plaidera la requalification des faits en "violences commises avec la menace d'une arme."

Le procès doit durer 4 jours. Le verdict est attendu ce vendredi