Rennes : un homme mécontent d'une agence d'intérim se venge ... en défonçant la vitrine avec sa voiture!

Un homme a foncé ce mardi soir sur la vitrine d'une agence d'intérim, à l'angle de la rue du Puits-Mauger et du boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes. Complètement ivre, il s'est dit "très mécontent" des services de l'agence. Et du coup, il a décidé de se venger...

L'homme de 38 ans venait d'apprendre sa radiation de l'agence. Trop absent, pas assez impliqué... Mardi soir donc, il boit, beaucoup. Prend sa voiture et décide de décharger sa colère sur la vitrine de l'agence. Il fonce sur la vitre de gauche. Mais pas encore satisfait du résultat, il recule, reprend de l'élan et défonce celle de droite. Mais là, sa roue se bloque, il n'arrive pas à extraire sa voiture et décide de fuir à pied. Il part se cacher dans un sous-sol à proximité.

Sauf que, pas de chance pour lui, une compagnie de CRS se trouve quasiment juste en face. Pour tout autre chose : elle patrouille dans le quartier du Blosne après plusieurs voitures brûlées. Les policiers le rattrapent donc en quelques minutes. Dur retour à la réalité, l'homme se retrouve cerné par une bonne dizaine de CRS

Il est déjà connu de la police pour des faits mineurs. Ce mercredi midi, il est encore en cellule de dégrisement avant de débuter sa garde à vue.