Rennes : un homme poignardé dans le quartier Maurepas, son pronostic vital engagé

Rennes, France

Un homme était entre la vie et la mort mercredi 20 mars après avoir été poignardé à Rennes dans le quartier Maurepas. Ce Géorgien a été retrouvé en pleine rue, allongé sur le sol ensanglanté. La police a interpellé deux suspects.

Quand la patrouille arrive sur les lieux un peu après 19h, rue de la Marbaudais, l'homme est dans un sale état. Il perd beaucoup de sang et présente des plaies au niveau du torse. Les pompiers et le Samu le conduisent à l’hôpital. Son pronostic vital est alors engagé.

Un couteau recouvert de sang découvert dans une voiture

En patrouillant dans le secteur, les policiers aperçoivent une voiture suspecte. Ils décident de la suivre, quand soudain le conducteur et son passager descendent et tentent de prendre la fuite. Ils sont rattrapés par les policiers. Les deux hommes sont des ressortissants géorgiens âgés de 40 et 41 ans. Dans la voiture, les policiers découvrent un couteau recouvert de sang, et une serviette ensanglantée elle aussi.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre.