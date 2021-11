Rennes : un incendie se déclare dans une boucherie

Un incendie s'est déclaré dans une boucherie ce jeudi soir à Rennes. Le feu a rapidement été éteint mais une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, et les fumées se sont propagées à un parking souterrain voisin et à deux commerces.

Un incendie s'est déclaré ce jeudi soir rue Vanneau à Rennes. Les pompiers ont été appelés vers 22h par des témoins qui signalaient une lueur à l'intérieur d'une boucherie. A leur arrivée, une importante fumée se dégageait du magasin.

Le feu, qui aurait pris au niveau des installations électriques, a été rapidement éteint, mais les fumées se sont propagées à un parking souterrain situé à l'arrière ainsi qu'à deux commerces (un restaurant et une pharmacie). Au total, une quinzaine de soldats du feu et trois lances ont été mobilisés. Les agents d'EDF, de GRDF et de la police nationale se sont rendus sur place.