Rennes : un incendie se propage dans un centre commercial ce dimanche matin

Il était 3H45 ce dimanche matin. Un incendie s'est déclaré au centre commercial place de Torigné à Rennes. Tous les commerces sont touchés.

Un incendie a touché tôt ce dimanche matin le centre commercial situé place de Torigné dans le quartier du Blosne au sud de Rennes. Le feu a pris à 3 heures 45 ce dimanche matin. Les locaux étaient heureusement vides. Il s'est déclaré dans la boutique LycaMobile. D'autres magasins ont été touchés. Les pompiers ont déployé d'importants moyens sur place et coupé l'électricité dans le centre commercial .

18 personnes, commerçants et employés, sont en chômage technique ce dimanche matin..mais le centre commercial pourrait rouvrir rapidement. On ne connait pas encore les causes de ce sinistre. Plus d'infos à venir.