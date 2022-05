Rennes : un jeudi soir marqué par des affrontements entre policiers et fêtards

Des affrontements ont éclaté à Rennes dans la nuit de jeudi à vendredi, entre forces de l'ordre et fêtards (illustration)

Une soirée quelque peu agitée, pour les policiers nationaux et municipaux de Rennes, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils ont été appelés, vers minuit, pour une soirée rassemblant 200 fêtards, en plein centre-ville, au square Ligot au niveau du Théâtre du Vieux-Saint-Etienne, indique une source policière. Une sono avait été installée. Après plusieurs plaintes de riverains, un dispositif a été mis en place.

Les agents de la police nationale ont été la cible de "projectiles divers", poursuit la même source et ont répliqué avec des tirs de lacrymogènes. Une partie des participants a alors pris la direction de la place des Lices, par la rue de Dinan. "Une voiture a été déplacée et mise en travers de la rue" et des poubelles dressées en barricade avant d’être incendiées. Les effectifs de police ont essuyé des jets de bouteilles en verre. Le groupe s'est ensuite rendu place Saint-Anne, où étaient positionnés d'autres policiers, eux aussi à nouveau visés. Un tag de plusieurs mètres de long a été inscrit sur le couvent des Jacobins.

Des tensions qui se sont terminées vers 1h15, sans interpellation ni blessés, mais un nouveau feu de poubelles a été allumé vers 4h10, de nouveau square Ligot, là où la soirée avait commencé. Le Théâtre du Vieux Saint-Etienne accueille ce vendredi et ce samedi le festival de musiques actuelles les Embellies.