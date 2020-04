Rennes : un jeune de 17 ans verbalisé pour la 8e fois pour non-respect du confinement

A Rennes, un jeune homme de 17 ans a été placé en garde à vue quelques heures après avoir été verbalisé pour la 8e fois en moins d'un mois, pour non respect du confinement.

Certes, après le 11 mai, nous n'aurons plus besoin d'attestation dérogatoire de déplacement, comme l'a indiqué ce mardi Edouard Philippe, mais d'ici là, elle reste obligatoire. Et certains ont dû mal à respecter cette règle. Ce lundi après-midi, la police de Rennes a interpellé un jeune homme de 17 ans dans le quartier Alma. Le jeune avait déjà été verbalisé sept fois pour non-respect du confinement. Il a été placé en garde à vue, et sera convoqué prochainement devant le tribunal.