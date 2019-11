Rennes : un homme blessé par balle lors d'une rixe dans le quartier de la Bellangerais

Rennes, France

La fin de journée a été agitée lundi 4 novembre sur la dalle du centre commercial de la Bellangerais au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine). Vers 18h, une violente bagarre a éclaté entre une vingtaine de jeunes appartenant à deux groupes différents. La rixe s'est déroulée non loin du parking du supermarché. Le motif de cet affrontement n'est pas encore connu.

Exploiter les images des caméras de surveillance

Lors de cette bagarre, un homme d'une vingtaine d'années a reçu des coups au visage. Un autre homme, âgé de 22 ans a lui reçu une balle dans la cuisse. Il a été transporté dans une voiture à l'hôpital. Après les coups de feu, le groupe s'est rapidement dispersé. A son arrivée sur les lieux, la police a constaté la présence de douilles au sol. Une enquête, confiée à la police judiciaire, est en cours. Ce mardi soir, aucun suspect n'aurait encore été placé en garde à vue. La présence de caméras de surveillance sur la dalle devrait permettre aux enquêteurs d'avancer rapidement dans leur travail.

Une tension grandissante dans le quartier

Du côté des habitants et commerçants du quartier, cette altercation sème le trouble. "On sent depuis quelques mois qu'il y a une tension particulière ici," témoigne une commerçante. "Il y a de jeunes qu'on a toujours sur la dalle et qui ne posent pas de problèmes, mais il y en a de nouveaux qui arrivent d'autres quartiers et la cohabitation n'a pas l'air facile." Il y a trois semaines, les vitrines de plusieurs commerces ont été brisées sur la dalle. "Ça fait un peu peur. C'était un quartier plutôt calme ici, on aimerait pas que ça change," confie une retraitée.