Rennes : un juge d'instruction saisi après le meurtre dans le quartier de Maurepas

Un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes a été saisi par le parquet jeudi 16 juin après le meurtre survenu ce lundi 13 juin avenue de Rochester à l'angle de l'allée de Brno dans le quartier de Maurepas. Une information judiciaire avait été ouverte pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire. La police judiciaire a été chargée de l'enquête.

Une C1 sur les lieux

On en sait un peu plus sur les circonstances du drame. Selon le procureur de la République Philippe Astruc, un homme âgé de 28 ans a été retrouvé inanimé en pleine rue. L'autopsie a confirmé qu'il est décédé d'un coup de couteau en plein coeur. Un autre homme présent sur les lieux a été légèrement blessé. Les faits ont débuté à bord d'une Citroën C1 qui avait été prêtée à la victime et qui circulait sur l'avenue de Rochester. Le nombre précis des auteurs et leurs motivations restent encore flous. Pour l'instant, des liens ne sont pas établis avec une série de faits avec violence survenus dans le quartier quelques jours auparavant. Vendredi 10 juin, une rixe a éclaté et un homme a été blessé par un coup de couteau. Quelques heures plus tard des coups de feu ont été tirés sur un immeuble de la rue de la Motte-Brûlon.

EN SAVOIR PLUS : coups de couteau et coups de feu dans le quartier de Maurepas à Rennes