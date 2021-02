Rennes : un parloir sauvage pour échanger avec les retenus

Recueillir la parole des retenus à travers les grillages. Le collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes a organisé un parloir sauvage samedi 13 février à l'extérieur du Centre de rétention administrative de Rennes. Cette opération se déroule à la suite d'une tentative de suicide d'un retenu tunisien, dans la nuit du 2 au 3 février.

À l'aide d'un escabeau

Ce n'est pas la première fois que ce collectif organise un parloir sauvage mais, cette fois, ils ont du mal à trouver l'endroit pour poser leur escabeau, qui leur permet de voir les retenus à travers les grillages. "Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette bâche, s'exclame une membre du collectif. Il y a trois semaines, il n'y avait pas ça donc ils changent régulièrement pour nous mettre des bâtons dans les roues...!"

Le collectif de soutien aux sans-papiers de Rennes effectue régulièrement des parloirs sauvages. © Radio France - Maxime Glorieux

Une fois installés, les militants crient des "Bonjour !" pour attirer l'attention des retenus. Une vingtaine d'entre eux participent à l'échange. Ils témoignent sur leurs conditions de rétention : l'absence de chauffage la nuit, le manque de suivi médical, la qualité des repas mais aussi l'impossibilité pour eux de revenir dans leur pays d'origine.

On essaye de dormir mais on n'y arrive pas à cause du froid

"On est tous malades, à cause du froid, on essaye de dormir mais on n'y arrive pas !", lance un retenu. Certains sont très énervés. "C'est difficile, ils parlent tous ensemble, explique un militant. D'habitude, on peut s'adresser plus facilement à untel ou untel, pour savoir s'il souhaitent des visites au parloir mais là ils ont l'air très remontés."

"Il y a une certaine tension, c'est palpable, ils l'ont dit à plusieurs reprises : on les traite comme des animaux, c'est dur !", analyse cette autre militante. Parmi les retenus, une Roumaine de 19 ans, enceinte, retient l'attention du collectif de soutien aux personnes sans-papiers.

Certains disent que c'était mieux en prison

L'objectif de ce parloir sauvage est également de prendre contact pour suivre, à distance ou lors de visites au parloir, certains retenus. Cette militante alerte sur les conditions sanitaires : "Ils sont entassés dans des pièces sans gel, sans masque, alors même que certains sortent de prisons et nous disent que c'était mieux en prison. C'est quelque chose qu'on entend souvent !"