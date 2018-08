Rennes, France

Nicolas Ollivier, 25 ans, fête un anniversaire dans le centre ville. En rentrant, il aperçoit un homme sur les quais, place de Bretagne : "un instant plus tard j'entends un grand plouf" raconte-il. Avec un ami, ils s'approchent du bord. L'homme tombé à l'eau semble se noyer. Nicolas Ollivier se glisse dans le fleuve et tente de lui porter secours. Son ami compose le 17. Dans l'eau froide, Nicolas Ollivier peine à maintenir l'homme hors de l'eau. Il se fatigue. Et se retrouve à son tour en difficulté. "J'ai été soulagé quand j'ai entendu la sirène de la police" avoue le jeune homme. La patrouille n'a mis que 3 minutes à venir.

Christophe, policier rennais, également pompier volontaire et ancien maître-nageur chez les CRS n'hésite pas. Il enlève son équipement et saute à son tour. Pendant dix minutes, il va soutenir les deux hommes pour éviter qu'ils ne se noient. Enfin, les collègues de Christophe reviennent avec une corde. Les plongeurs et les pompiers sont aussi arrivés. Tous sortent de la Vilaine. Le premier homme à être tombé est transporté en urgence à l’hôpital. Selon la police il était encore dans le coma lundi 13 août. Nicolas Ollivier lui s'en tire avec un état d'hypothermie, sa température est passée sous les 35°. Pas celle de Christophe, qui s’entraîne régulièrement à la natation. Il salue le courage de Nicolas Ollivier qui a agi sans formation préalable. Pour lui c'est le boulot, d'ailleurs après une douche, Christophe a repris son service nocturne. Suite à ce sauvetage, la police de Rennes a décidé de s'équiper d'un nouveau matériel, en particulier des cordes et des bouées.