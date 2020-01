Rennes: un policier se suicide au centre de rétention administrative

Archives / Jérémie About

Rennes, France

Le corps de ce policier de 52 ans a été retrouvé vers 18h30 ce lundi dans les toilettes du centre de rétention administrative, affirme une source syndicale, confirmant une information de l'AFP. Selon cette source, le policier a utilisé son arme de service. "Le parquet s'est rendu sur place et une enquête a été ouverte", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, qui n'a pas souhaité donner plus d'informations. Au mois d’août 2018, les représentants syndicaux de la Police Aux Frontières, qui gère le centre, y dénombraient plusieurs cas de burn-out.

Le centre de rétention de Rennes, situé tout près de l'aéroport de Rennes Saint-Jacques peut accueillir jusqu’à 40 personnes. Il s'agit de personnes ne possédant pas de titre de séjour français, et qui font l'objet de mesures d'éloignement, notamment d'obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le week-end du 28 et 29 décembre, un ressortissant roumain de 35 ans, retenu au même CRA, était mort au CHU de Rennes. Il s'était pendu dans sa cellule 10 jours plus tôt.