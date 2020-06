Un python royal s'échappe en plein centre-ville de Rennes

Si vous êtes ophiophobe (phobie des serpents), cet article n'est pas pour vous. Un python royal est actuellement recherché par les pompiers et la police après s'être échappé en plein centre-ville de Rennes, mardi 23 juin, rue du Pré-Perché. "J'étais dans le parc vers 17h00 quand on m'a dit d'évacuer, la consigne était de ne pas rester dans les parages et de ne pas laisser les enfants seuls" confie Amina, habitante de la résidence du Pré-Perché.

L'animal, d'un mètre de long, a échappé à la vigilance de ses propriétaires, une famille qui élève ces reptiles et qui habite au rez-de-chaussée de la résidence, juste en face d'un square où les enfants ont l'habitude de jouer. "Des enfants du quartier disent qu'ils ont au moins sept serpents, et que le plus gros s'est échappé. Ce n'est pas du tout rassurant" témoigne Amina, qui a l'habitude de garder des bébés et de promener les enfants dans le parc.

Les parents n'osent plus laisser les enfants jouer dans le parc © Radio France - Maxime Bossonney

Depuis son signalement, les pompiers et les policiers sont à la recherche du serpent, sans pour autant continuer à fouiller les lieux. "On a juste un papier dans les ascenseurs pour nous appeler à la vigilance et nous inciter à appeler le 18 si on croise le serpent, mais sans l'approcher" explique Amina.

"On a vu les policiers chercher mais cela n'a pas été fructueux" dit la riveraine qui regrette toutefois qu'aucuns professionnels n'aient été appelés.

En attendant faites preuve de prudence si vous habitez dans le coin. Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, le serpent s'est sans doute réfugié dans un coin d'ombre, au frais.