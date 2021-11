Rennes : un suspect mis en examen pour tentative de meurtre, après la chute d'un homme du 3ème étage

Un suspect de 30 ans, soupçonné d'être impliqué dans la chute d'un homme dimanche du troisième étage d'un immeuble, square Saint-Exupery à Rennes, est mis en examen pour tentatives de meurtre, indique ce mercredi le parquet de Rennes.

Dimanche, en début de matinée, la victime, un homme de 42 ans, a été retrouvée au pied du bâtiment, comme l'indiquaient nos confrères de Ouest-France. Son pronostic vital est toujours engagé. Selon le parquet, "la victime s’est trouvée, dans les heures précédant ce drame, au contact de cet individu venu en pleine nuit à son domicile manifestement animé d’intentions violentes". Le suspect, présenté à un juge d'instruction mardi après-midi, nie toute implication, mais ses déclarations sont apparues "en très large contradiction avec les éléments objectifs de l'enquête".

Des disputes par le passé entre la victime et le suspect

Les investigations, confiées la sureté départementale, ont permis de mettre en évidence que le mis en cause "s'est déjà trouvé à l'origine d'altercations déclenchées lors de précédentes irruptions au domicile de la victime". Présenté au juge des libertés et de la détention après sa mise en examen, il a été placé sous mandat de dépôt, comme le réclamait le parquet, et a donc passé sa première nuit en détention provisoire.