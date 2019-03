Rennes : un trafic de cannabis et cocaïne démantelé dans le quartier Maurepas

Six jeunes âgés de 16 à 19 ans ont été interpellés et placés en garde à vue ce mardi 12 mars à Rennes. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à un trafic de drogue dans le quartier Maurepas.

Rennes, France

Une vaste opération policière a eu lieu ce mardi 12 mars au petit matin dans le quartier Maurepas de Rennes. Six jeunes âgés de 16 à 19 ans ont été interpellés dans deux appartements distincts appartenant à leurs parents.

Chez eux, les policiers ont mis la main sur près de 7.000 euros en liquide mais aussi 1,11 kg de résine de cannabis, 212 grammes d'herbe et 68,5 grammes de cocaïne. Une arme de poing de calibre 9 mm et des munitions ont aussi été découvertes. Trois motocross, deux scooters, une mini moto de type pocket bike et un VTT ont été saisis.

Un trafic de drogue à la vue de tous

Ces six jeunes, déjà très défavorablement connus des services de police sont soupçonnés d'avoir mené un vaste trafic de drogue dans l'allée Brno, dans le quartier Maurepas. Les habitants de ce quartier se plaignent depuis plusieurs années maintenant de l'insécurité qui règne au pied des tours à cause de ce trafic qui ne cache plus.

Les dealers présumés étaient encore en garde à vue ce mercredi 13 mars. Ils seront présentés au parquet ce jeudi 14 mars.