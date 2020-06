Rennes : un trafic de cocaïne et cannabis démantelé quartier du Gros-Chêne

Un trafic de stupéfiants a été mis à mal par les policiers de Rennes cette semaine. Depuis quatre mois, la brigade spécialisée observait le manège d'une bande de trafiquants qui sévissaient en sous-sol de la place du Gros-Chêne dans le quartier Maurepas.

Le travail d'observation a permis d'identifier une trentaine de clients et des allers et venues de 8h du matin jusqu'à 23h30. Pendant le confinement, à cause des patrouilles plus régulières, le trafic s'est déplacé boulevard de Vitré.

Cinq kilos de cannabis et un kilo de cocaïne écoulés

Après quatre mois d'enquête, trois hommes ont été interpellés ce mardi 9 juin. Le lendemain, un Tchétchène de 38 ans, soupçonné d'être à la tête du trafic, a lui aussi été cueilli à son domicile.2.800 euros en liquide ont été retrouvés chez lui. Un autre suspect a également interpellé ce jour-là. Jeudi 11 juin, trois autres hommes ont été extraits de leur cellule. Soupçonnés eux aussi d'être mêlés à ce trafic.

En quatre mois, les enquêteurs estiment que cinq kilos de cannabis et un kilo de cocaïne ont été écoulés par ces huit trafiquants présumés, âgés de 20 à 38 ans. Trois d'entre eux ont été présentés devant le tribunal correctionnel de Rennes ce vendredi 12 juin. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. Les autres auront bientôt affaire à la justice.