Rennes : un trafic de drogue démantelé, plus de 12 kilos de cannabis saisis

Huit personnes ont été interpellées cette semaine, dans le démantèlement d'un trafic de drogue, à Rennes et à Saint Quentin, dans l'Aisne. De la drogue, des armes et de l'argent liquide ont été saisis.

C'est une enquête qui a débute il y a quelques mois, à l'occasion d'une enquête pour des faits de vol avec violence et de séquestration, en lien avec un trafic de stupéfiant. Huit suspects ont été interpellés le 16 novembre à Rennes et à Saint-Quentin, dans l'Aisne.

Ces sept hommes et une femmes, âgés de 35 ans en moyenne (entre 23 et 45 ans), ont été arrêtés lors d'une opération conjointe des gendarmes de la brigade de recherche de Rennes, du PSIG et de la brigade cynophile. Les perquisitions ont permis de découvrir, à Rennes et Saint-Quentin, "plus de 12 kilos de cannabis, 336 grammes d'héroïne et des armes de poing" indiquent le parquet de Rennes et le groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, dans un communiqué commun. Plus de 10 000 euros en liquide ont été saisis.

Six personnes condamnées, deux hommes jugés le 10 décembre

Suite à ces interpellations, six suspects ont été présentés à la justice, ce vendredi, en comparution préalable de culpabilité, une sorte de plaider-coupable. "Deux d’entre-eux ont été condamnés aux peines de 30 mois d'emprisonnement et 36 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis probatoire et ont été incarcérés. Les quatre autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis simple, les parties fermes pouvant éventuellement faire l’objet d’un aménagement de peine décidé par le juge de l’application des peines", selon le communiqué transmis à la presse.

Deux hommes ont également été déférés à l'audience de comparution immédiate, pour trafic de drogue et acquisition et détention d'arme de catégorie B et C. Ils ont sollicité un délais pour préparer leur défense et seront jugés le 10 décembre prochain. D'ici là, ils ont été placés en détention provisoire. Des consommateurs ont été identifiés et ont fait l'objet de poursuites.