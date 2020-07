Rennes : un voleur de sacs à mains interpellé dimanche

Connu des services de police, l'homme de 34 ans circulait en voiture au petit matin dans les quartiers Maurepas et Villejean. Il s'arrêtait à hauteur de ses victimes, avant de leur arracher leur sac à main et de repartir dans son véhicule. Il aurait commis cinq vols avec violence entre le 11 juin et le 12 juillet dernier. Les victimes étaient âgées de 68 à 85 ans.

C'est ce 12 juillet qu'un témoin assiste à l'un de ces vols, et parvient à relever la plaque d'immatriculation du délinquant. Cette information, couplée au travail d'enquête de la police a permis de confondre le suspect de 34 ans. Il était en possession des pièces d'identité de deux victimes lors de son interpellation. Le suspect a nié les faits ou gardé le silence lors de ses interrogatoires en garde à vue.

Le trentenaire devait comparaître devant un juge ce mercrdi 15 juillet.