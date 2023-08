Rennes : une agression au couteau à la station de métro "Gros Chêne"

Une agression est survenue vendredi 25 août à 21H15 en contrebas de l'entrée de la station de métro "Gros Chêne" dans le quartier de Maurepas à Rennes. Un ressortissant afghan âgé de 35 ans aurait été abordé par deux hommes dont l'un lui aurait porté 4 coups de couteau, au thorax, à l'abdomen et deux au bras gauche, précise le procureur de la République Philippe Astruc. Les blessures n'étaient pas profondes, la victime n'est que légèrement blessée et a été hospitalisée au CHU Pontchaillou.

Les deux agresseurs se sont enfuis et le motif de cette agression n'est pour l'heure pas connue.

