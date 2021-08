Rennes : une ancienne aide-soignante jugée pour des violences envers onze résidents d'un Ehpad

Des gestes brusques entraînant des blessures, des douches froides ou brûlantes, des agressions verbales et des claques... Une ancienne aide-soignante de 59 ans a été jugée devant le parquet de Rennes jeudi 12 août pour des délaissements et des violences envers onze résidents de l'Ehpad Léon Grimault à Rennes (Ille-et-Vilaine). Ces faits ont été commis entre décembre 2017 et mars 2019.

Une résidente retrouvée nue, au sol, apeurée

Comment le comportement de cette ancienne aide-soignante, arrivée en 2011 dans cet Ehpad, a-t-il pu basculé, six ans plus tard ? La question reste sans réponse au terme de près de deux heures d'audience. Confrontée aux nombreuses déclarations d'anciens collègues, lors d'auditions menées durant une enquête longue de deux ans, la femme de 59 ans reste impassible, l'air grave. La présidente énumère, en ouverture, les violences dont ont été victimes onze résidents, dont trois sont décédés aujourd'hui, sans aucun lien avec les faits.

Vous vous êtes trompée de métier - le petit-fils d'une victime

Un jour, une résidente est retrouvée nue, au sol, apeurée. Une autre aide-soignante raconte avoir vu la prévenue, énervée, secouer la tête de la résidente en criant sur elle, avant de lui donner des claques. "J'ai encadré son visage avec mes mains pour capter son regard et je parlais fort car elle était malentendante", rétorque la prévenue, avec un calme déconcertant. "Vous vous êtes trompée de métier", lui lance, plus tard, ému, le petit-fils de la victime. Seuls trois proches des onze résidents ont fait le déplacement.

Un contexte familial "compliqué"

"Quand un résident est angoissé, on essaye de ne pas crier", glisse la présidente. "Je n'ai sans doute pas adapté mon comportement comme il le fallait", répond l'ancienne aide-soignante. Si elle reconnaît des gestes brusques, elle n'admet pas les violences physiques ou verbales et explique n'avoir jamais eu l'intention de faire du mal. Certains collègues, qui l'ont décrit comme nerveuse et impatiente, rapportent des propos qui auraient été tenus envers des résidents : "Bougez vos fesses !", "C'est moi qui paye vos retraites"... En face, la prévenue nie ces paroles, murmurant "c'est pas possible" et s'excusant plusieurs fois au cours de l'audience. "J'y pense tous les jours depuis deux ans", a-t-elle indiqué en ouverture.

Mon travail m'a toujours aidé - l'ancienne aide-soignante

Inconnue de la justice, cette Rennaise a eu un parcours "compliqué", insiste son avocat Maître Olivier Pacheu. L'un de ses deux enfants est mort en 2007. Son mari s'est suicidé en 2014. "Mon travail m'a toujours aidé", explique-t-elle, refusant de faire le lien entre son deuil et les violences commises au sein de l'Ehpad. "Peut-être qu'elle se trompe, peut-être que nous nous trompons", s'interroge son avocat. Après avoir travaillé dans un bar, gardé des enfants et réalisé des missions d'interim en nettoyage, elle est aujourd'hui agent technique pour des infrastructures sportives de la ville de Rennes après avoir travaillé pendant huit ans dans cet Ehpad.

Des "dysfonctionnements" au sein de l'Ehpad ?

Celle qui était en charge d'un étage complet, soit 12 résidents, le répète : elle "manquait de temps". "C'est comme ça dans tous les Ehpad", lui répond le petit-fils d'une victime. Maître Olivier Pacheu insiste sur les conditions de travail des aides-soignants : "C'est un métier extrêmement difficile et usant. Au fil des années, on peut ne plus se rendre compte d'une forme de non-bienveillance qu'on aurait avec les résidents d'un Ehpad". Selon lui, cette affaire interroge l'évolution de la vision de la société sur la prise en charge des personnes âgées : "C'est très difficile pour les proches d'envisager que les professionnels des Ehpad ne prennent pas en charge les personnes âgées de la même manière qu'ils le feraient, avec l'affection qu'ils y mettraient", explique l'avocat.

Un métier extrêmement difficile et usant - Maître Olivier Pacheu

De son côté, le procureur de la République a rappelé les "dysfonctionnements" au sein de la direction de l'Ehpad et du manque de considération des "signaux" envoyés par le personnel à propos du changement de comportement de l'aide-soignante. La nouvelle directrice, à son arrivée, a pris en compte un signalement reçu en 2019. L'ancienne aide-soignante écope de huit mois de prison avec sursis - soit moins que les 10 mois avec sursis requis par le procureur - et d'une interdiction de prise en charge professionnelle de personnes vulnérables.