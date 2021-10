Rennes : une exposition consacrée aux 40 ans de l'abolition de la peine de mort couverte de tags

Alors que la France célèbre à peine les 40 ans de la fin de la peine capitale ce samedi, une dizaine de panneaux d'une exposition consacrée au sujet ont été abimés, sur les murs de l'ancienne prison Jacques Cartier à Rennes. C'est un membre de l'association Champs de Justice qui en a fait la découverte au petit matin, juste avant l'inauguration officielle.

Sur les panneaux, on pouvait lire notamment "ACAB", pour "All Cops are Bastards" (tous les flics sont des salauds, en Français), mais aussi "La prison en Feu", et "Crève les CRA", les centres de rétention administrative. Des flyers au nom de L'envolée, un collectif qui lutte contre les prisons ont été collés sur certains panneaux. "Je suis très choqué que l'on s'attaque à une telle exposition parce qu'on est contre les prisons", réagit auprès de France Bleu Armorique Christian Gentilleau, le président de Champs de Justice, l'association à l'origine de l'exposition. Selon lui, la ville a prévu de porter plainte, ce que l'association devrait faire également.

Sur les panneaux, notamment l'inscription ACAB, qui veut dire "All Cops Are Bastards" en anglais. © Radio France - D.R.

Les autres activités prévues ce dimanche sont maintenues

Les panneaux seront remontés ailleurs, même si la date et le lieu ne sont pas connus. Les autres activités organisées dans le cadre de cet anniversaire sont maintenues. Ce dimanche, salle Clémenceau, à la mairie de quartier Bréquigny-Sud gare, une projection du film Le déménagement de Catherine Rechard est organisée à 14h (gratuit). Tandis qu'à 18 heures, c'est une pièce de théâtre, "Le dernier jour d'un condamné à mort, adaptée du livre de Victor HUGO et interprétée par Philippe Fagnot qui se déroulera (Entrée 8/4 Euros).