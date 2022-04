Rennes : une femme de 45 ans retrouvée morte, étranglée par son mari

Lorsque les secours arrivent au domicile de la famille ce mardi matin dans le quartier Villejean à Rennes, les deux fillettes du couple, âgées de 8 et 9 ans, sont présentes. Leur mère de 45 ans, de nationalité congolaise, est retrouvée morte. Un homme alcoolisé, se présente ensuite dans la matinée au bureau de police de Villejean. Il s'agit de son mari : cet homme de 48 ans, né au Congo, affirme avoir tuée son épouse en l'étranglant.

Une première plainte un an après leur mariage

Une enquête pour meurtre par conjoint a été confiée à la sûreté départementale par le parquet de Rennes. Le mis en cause a été placé en garde à vue, mais n'a pas encore pu être entendu ce mardi soir sur les circonstances des faits. Une autopsie de la victime a été ordonnée afin de déterminer les causes exactes de la mort. Les deux filles du couple ont été hospitalisées en observation pour plusieurs jours et seront ensuite entendues.

Le couple s'était marié en République démocratique du Congo il y a dix ans, en 2012, avant d'arriver en France. Un an après leur mariage, la victime porte plainte pour violences par conjoint mais la plainte est classée sans suite, "étant insuffisamment caractérisée", explique le procureur de la République, Philippe Astruc.

Il avait suivi un stage de sensibilisation aux violences conjugales

En 2015, un juge des enfants est saisi : l'un des enfants de la victime a subi des violences de la part du mari. Une mesure de composition pénale est ordonnée un an plus tard à la suite de nouveaux faits de violences. Le suspect a dû suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales.

La même année, il porte plainte à son tour contre son épouse pour violences et la procédure est elle aussi classée sans suite. "Il avait par ailleurs saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir une ordonnance de protection, dont il avait été débouté", ajoute le parquet.

Condamné à dix mois de prison ferme en 2019 pour violences par conjoint

En 2019, le mari est jugé pour des faits de violences aggravées par conjoint et avec arme, suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, et menaces de mort. L’homme est alors condamné à la peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans. Il doit s'acquitter de dommages et intérêts et a interdiction d’entrer en relation avec la victime, de paraître à son domicile et une obligation de soins. Un sursis de six mois a ensuite été révoqué par le tribunal pour des faits de rébellion datant de 2017.

Après une période d'incarcération, le mari est suivi dans le cadre du sursis probatoire qui devait prendre fin le 8 juillet 2022. "Les premières investigations ne font pas état de plaintes de la victime ou de mains courantes d’intervention policière depuis la condamnation de 2019", explique le procureur de la République. Dans le Finistère, une femme de 39 ans a été retrouvée morte chez elle, tuée d'une balle dans la tête à Saint-Goazec, jeudi 7 avril. Son conjoint a été placé en détention provisoire.