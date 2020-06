Rennes : une femme décède après avoir été percuté un train

Une femme, âgée d'une quarantaine d'années, est morte après avoir percuté un train ce jeudi 18 juin. L'incident s'est produit vers 13h00 au niveau de la rue Jules Verne, le long de la voie ferrée.

La victime a été percutée par un TER reliant Vannes à Rennes. Le trafic a été perturbé pendant plus de deux heures et à repris vers 15h30. Deux TER Rennes-Messac ont été supprimés et un TGV partant de Quimper et ayant pour destination Paris a accusé un retard de deux heures.

Une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou bien un suicide.